Pinamonti: “Il mio futuro? Non so cosa succederà. L’obiettivo è tornare in Nazionale”

25/07/2025 | 14:04:40

Andrea Pinamonti ha parlato a Sky Sport dal ritiro del Sassuolo: “La cosa più importante è mettermi in forma per me stesso e per la squadra. Manca ancora un mese alla fine del mercato e non so cosa succederà. La Nazionale? Non smetterò mai di crederci perché deve essere un obiettivo, senza presunzione, ma proprio un mio pallino che ho in testa e che cercherò in tutti i modi possibili di raggiungere”.

Foto: Instagram Serie A