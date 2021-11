Pinamonti: “Il gol nel finale di un derby è ciò che spera di fare ogni attaccante. Per la Nazionale sono sempre pronto”

Andrea Pinamonti, protagonista nella vittoria del derby contro la Fiorentina, ha commentato a DAZN le sue emozioni dopo il gol del 2-1: “Il momento in cui mi sono reso conto di tutto è stato al fischio finale, quando siamo andati sotto la curva: lì capisci l’importanza di questa partita per questa società. L’emozione che provo è fantastica, ho fatto più fatica sull’esultanza che in tutto il resto della partita (ride, ndr). Mancavano pochi minuti, il gol nel finale in un derby ciò che spera di fare ogni attaccante e sono contento”. Sulla Nazionale: “Io sono sempre pronto: mi sto godendo questo fantastico e basta, solo questo”.

