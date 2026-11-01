Pinamonti fa godere la Lazio: 2-1 e primo posto solitario (più 3). Frosinone, uno show continuo: 2-0 sul Torino

01/11/2026 | 16:59:01

Lazio-Cagliari 2-1

Complice la sconfitta dell’Inter nel derby, la Lazio di Gennaro Gattuso può staccare tutti e andare al primo posto in solitaria. All’Olimpico arriva il Cagliari, alla seconda trasferta consecutiva nella capitale dopo la sconfitta in settimana contro la Roma. Sono proprio gli uomini di Fabio Pisacane a sbloccare il match al 20esimo minuto, grazie alla rete dell’angolano M’bala Nzola su assist di Fadera. I biancocelesti, però, reagiscono subito, schiacciano il Cagliari nella sua metà campo e trovano il gol del pari con una giocata super di Gustav Isaksen. Il danese, servito da Noslin, trova l’angolino alto nel secondo palo con un arcobaleno che non lascia scampo a Caprile. Il secondo tempo, ripreso dall’1-1, è ripartito con tre cambi in casa Lazio: fuori Frattesi, Tavares e Zaccagni, quest’ultimo per infortunio, e dentro Dele-Bashiru, Pedraza e Pinamonti. I biancocelesti, rinvigoriti dai cambi, hanno sfiorato in più occasioni il gol del sorpasso, prima con Taylor e poi con il solito Isaksen, a centimetri dal bersaglio grosso con il classico tiro a giro sul secondo palo. Il gol è nell’aria e arriva all’82esimo minuto di gioco. Pedraza colpisce al volo un cross dalla trequarti e Pinamonti è il più lesto di tutti a spingerla in porta con un colpo di testa. Nel finale, espulso Obert per doppio giallo: decisivo un fallo su Isaksen lanciato a campo aperto. Vince ancora la Lazio che sale al primo posto in classifica in solitaria.

Frosinone-Torino 2-0

Sfida tra squadre che stanno bene al Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa ospitano il Torino, ferito dalla rimonta subita in settimana dal Como. I primi 45 minuti sono stati all’insegna dell’agonismo e del nervosismo, complici i continui falli che hanno spezzettato il ritmo del gioco e hanno costretto Raimondo al cambio, poiché colpito in modo durissimo da Aboukhlal, che nell’occasione ha rischiato anche il cartellino rosso. Nel finale della prima frazione, sugli sviluppi di calcio di punizione, Calò ha provato a sorprendere sul primo palo Perri, bravo a respingere il pallone con i pugni. All’inizio della ripresa è il Frosinone a passare in vantaggio. Kvernadze si incunea sulla sinistra, serve Ghedjemis e l’algerino, di mancino, la mette alle spalle di Perri. Ghedjemis, ancora pericoloso dalla sua mattonella, sfiora la rete del raddoppio. Il destro di Zerbin, subentrato per dare freschezza, esce fuori di poco. Nel recupero segna ancora Calò con un destro piazzato dal limite dell’area. Vince ancora il Frosinone e sale a 20 punti dopo 10 giornate.

Foto: X Lazio