Pinamonti: “Darò il massimo per raggiungere Euro 2021”

L’attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Le parole di Mancini mi hanno reso molto orgoglioso. Io darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi e di conseguenza lavorando in silenzio e con umiltà cercherò di farmi trovare pronto per l’Europeo del 2021”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa