Pinamonti-Cornet, il Genoa vince a Marassi contro il Venezia: 2-0

La partita si apre con un colpo di testa di Pinamonti sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la sua incornata è debole e viene bloccata da Radu. La risposta arriva con una punizione di Nicolussi Caviglia, conclusione potente ma imprecisa. La partita va a fiammate e verso la mezz’ora è Oristanio a calciare verso Leali ma l’estremo difensore rossoblù neutralizza senza nessun problema. Al 42’ grande conclusione dalla distanza da parte di Nicolussi Caviglia. Leali vede partire la conclusione e si distende riducendo a deviare il pallone in calcio d’angolo. Poco prima del riposo, Zerbin va via sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per l’accorrente Kike Perez che non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa la sblocca il Grifone con la rete di Pinamonti. Suggerimento corto di Ekuban per l’attaccante rossoblu abile dal lato sinistro dell’area di calciare con il destro e incastonando il pallone all’incrocio dei pali dove Radu non può arrivare. La formazione rossoblù trova il gol del 2-0 con il primo gol in Serie A di Maxwel Cornet. L’ivoriano riceve una sponda di Ekhator e si dirige all’interno dell’area superando Radu con una conclusione sul palo più lontano dove il portiere del Venezia non può arrivare.