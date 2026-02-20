Pinamonti: “Cerco sempre di migliorarmi. Con il mister c’è un ottimo rapporto”

20/02/2026 | 23:51:24

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Col mister c’è un ottimo rapporto, cerca di pizzicarmi ogni volta che può ma lo fa giustamente. C’è sempre bisogno di qualcosa in più, per cercare di migliorarsi”.

Qual è il segreto del vostro tridente? “Specialmente con i due esterni davanti ci troviamo molto bene, perché abbiamo giocato tante partite insieme e anche se l’anno scorso non ero con loro questa alchimia è rimasta, cerchiamo di metterla a disposizione della squadra. Il merito però è anche di quelli dietro, noi proviamo a ripagare il loro lavoro sporco con gol e assist, quando succede siamo molto contenti”.

L’attacco sta facendo la differenza? “Davanti abbiamo qualità: Berardi ha avuto grande continuità, ha recuperato molto bene dall’infortunio. Pinamonti ha grandissime qualità, molte di più di quelle che ha fatto vedere finora ma può fare ancora tanto anche se pochi hanno i suoi numeri. Laurienté ha sempre alternato, nell’ultimo mese ha fatto uno step importante sul piano della continuità e gli sta permettendo di fare partite piene, può ambire a fare una carriera importante”.

Gattuso chiamerà Berardi in Nazionale? “Lui sa tutto quello che serve, ci affidiamo alle sue intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca”.

Foto: sito Sassuolo