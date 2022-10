Pinamonti: “All’Inter ho mangiato tanta m***a. Chiesi la cessione a Conte, ma…”

Intervenuto ai microfoni dell’edizione web della Repubblica, Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter: “Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi. Ma capivo chi avevo davanti. Anzi, Conte lo devo ringraziare, sono cresciuto tanto quell’anno. A gennaio avevo chiesto al mister di poter andare via, lui è stato sincero, mi ha detto: non posso dirti che sarai titolare, ma voglio che tu stia qui, i benefici li vedrai in campo. Ho dovuto mangiare tanta merda. Ma ho avuto la soddisfazione dello scudetto, che sento molto mio perché sono cresciuto lì da quando avevo 14 anni. E a Empoli ho visto che riuscivo ad applicare le cose imparate allenandomi contro i difensori dell’Inter“.

Foto: Twitter Sassuolo