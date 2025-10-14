Pinamonti: “Abbiamo l’obiettivo di rimanere in Serie A. Grosso? Sento la sua fiducia”

14/10/2025 | 10:00:01

L’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Che stagione è questa per me? Una stagione importante. Ci sarà da battagliare tutto l’anno, questo è un campionato difficile. Chi viene dalla Serie B come il Sassuolo magari può trovare qualche difficoltà in più, ma sono anche convinto che questo gruppo è pronto e carico per affrontare questa sfida così impegnativa. Se puntiamo a qualcosa di più della salvezza? Intanto puntiamo a quella. Poi, una volta raggiunta la salvezza, si può pensare, guardando la classifica, a che cosa eventualmente potremmo puntare. Ma nella testa mia e di tutto il gruppo c’è l’obiettivo di rimanere in Serie A. Grosso? Ho fatto con lui anche il ritiro dell’anno scorso. Questa estate abbiamo parlato tanto, mi ha spiegato cosa vuole da me, sento la sua fiducia, stiamo lavorando bene. Il mister si confronta tanto con i giocatori, è un aspetto molto importante”.

Foto: Instagram Sassuolo