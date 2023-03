Pimenta: “Tutti vogliono giocare in Premier, ma club come la Juve hanno ancora appeal per la Champions”

Rafaela Pimenta, agente che ha ereditato l’agenzia di Mino Raiola, ha parlato della Premier League e del differente appeal con gli altri campionati europei durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: “Ora è l’obiettivo di tutti giocare lì. È la prima volta in 25 anni che dicono di volere andare in una lega, non in un club. Il Real Madrid è qualcosa a parte, mantiene questa magia perché hanno la Champions League. Anche la Juventus, Bayern Monaco, Psg e Barcellona hanno ancora appeal perché possono andare avanti in Champions”.

Foto: Twitter Pimenta