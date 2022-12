Pimenta, l’autogol su Dumfries e la domanda senza un senso

Rafaela Pimenta ha rilasciato qualche settimana fa un’intervista in cui ha segnalato i rimproveri di Mino Raiola e neanche un minimo di riconoscenza. Ovviamente chi l’ha intervistata se n’è guardato bene dal farglielo notare, poi strada facendo la signora ha corretto il tiro parlando della sua saudade nei riguardi del procuratore recentemente scomparso. Troppo tardi. Ieri siamo andati oltre: la domanda era di una banalità sconvolgente (“Può la valutazione di un calciatore aumentare durante un Mondiale?” Ma è da sempre così, se uno fa cinque gol e prima valeva 30 normale che valga 60) e forse lei non se l’aspettava. L’argomento era Dumfries che sta facendo molto bene con l’Olanda. La domanda era senso un senso. La risposta è stata disarmante: “La valutazione di Dumfries? Speriamo non aumenti perché altrimenti faremmo fatica a trasferirlo”. Lo stesso trasferimento che l’Inter non intende ora prendere in considerazione. Tutto in nome del dio denaro, senza un briciolo di rispetto per tifoseria o club. Un pacco postale da spostare. L’ennesimo scivolone della signora che forse non si aspettava una domanda senza logica.

Foto: twitter personale