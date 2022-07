Pimenta: “De Ligt al Bayern si farà. Ringraziamo la Juventus”

Il Bayern Monaco ha chiuso per de Ligt. Il calciatore sta per lasciare Torino ed è pronto per la sua nuova avventura in Baviera. All’arrivo in aeroporto l’avvocatessa Rafaela Pimenta ha rilasciato una breve intervista ai giornalisti presenti: “De Ligt al Bayern Monaco si farà. Lui è contento e anche Pogba è contento. Dobbiamo solo ringraziare la Juventus che è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare i media, Arrivabene e Cherubini. Tutto perfetto”