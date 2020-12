Pillon: “Voglio dimostrare di essere all’altezza di questa grande piazza”

A TeleQuattro le prime parole da tecnico della Triestina di Giuseppe Pillon:

“Sono veramente contento e onorato di essere qua, la scelta è stata molto ponderata e voglio dimostrare di essere all’altezza di questa grande piazza. Ho visto giocare questa squadra è credo che le qualità ci siano, ora tocca ai giocatori dare tutto e non mollare mai. A me piacciono le squadre che difendono e attaccano in undici, questo sarà il mio biglietto da visita che cercherò di infondere alla squadra”.

Foto: Zimbio