Nessun dubbio, nessuna sorpresa. Bepi Pillon correva da solo per la panchina del Cosenza, non c’erano altri candidati dopo l’esonero annunciato di Piero Braglia. Confermato anche l’incontro per domattina, l’ultimo passaggio burocratico, in pratica una formalità. Pillon è arrivato in Calabria nella tarda serata, il Cosenza lo aspetta per la firma.

Foto: zimbio