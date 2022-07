Pigliacelli al Palermo: ci siamo oltre una settimana dopo

Mirko Pigliacelli sarà il nuovo portiere del Palermo. Esattamente come Matteo Brunori sarà l’attaccante dei rosanero in Serie B. Sul portiere (nostra esclusiva di oltre una settimana fa) non ci sono più dubbi: domani giocherà l’ultima partita con il Craiova, aveva un altro anno di contratto ma sarà liberato. A Palermo sottoscriverà un triennale, sarà lui a difendere la porta del club rosanero dopo l’agognato ritorno in Serie B.

Foto: sito Pro Vercelli