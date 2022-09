La stampa inglese si divide: “Sospendere la Premier? Decisione ridicola, la Regina amava lo sport”

La decisione di sospendere la settima giornata di Premier League questo fine settimana non è stata accettata bene da tutte le parti dell’Inghilterra. Molte le voci del calcio inglese come Peter Crouch o giornalisti tipo Piers Morgan pensano che sospendere le gare non sia il modo migliore per rendere omaggio alla Regina scomparsa.

Crouch, per esempio, ex calciatore inglese è stato uno dei primi a dire la sua: “So che è solo un gioco e alcune cose sono molto più importanti, ma immagina se tutti i nostri giochi si fossero svolti questo fine settimana. Braccialetti neri, silenzi osservati, inno nazionale, la banda reale che lo suona , ecc., Per milioni di spettatori in tutto il mondo mondo, non è un addio migliore?, ha twittato.

O ancora, Piers Morgan, noto giornalista, ha commentato la decisione della Premier definendola “ridicola”, per poi spiegare: “Gli eventi sportivi dovrebbero andare avanti: a) La regina amava lo sport e b) Sarebbe fantastico vedere/sentire grandi folle cantare l’inno nazionale in omaggio a Sua Maestà, come hanno fatto magnificamente i fan del West Ham ieri sera “.

Foto: ANSA