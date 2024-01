Pierret verso il Lecce: confermate le indiscrezioni francesi

Il Lecce si è assicurato Balthazar Pierret per giugno. Pantaleo Corvino ha infatti trovato l’accordo col centrocampista classe 2000 del Quevilly-Rouen per il suo arrivo in Salento a parametro zero in estate. Confermate, dunque, le indiscrezioni provenienti dalla Francia dei primi giorni di gennaio. Pierret è un mediano centrale classe 2000, dotato sia fisicamente che tecnicamente con esperienza tra seconda e terza serie francese nonché nel massimo campionato romeno. In questa stagione ha totalizzato 18 presenze, di cui 16 in Ligue 2 e 2 in Coupe de France, segnando anche un gol in campionato e ricevendo invece 6 cartellini gialli.

Foto: Instagram Pierret