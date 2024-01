Pierret-Lecce, arrivano conferme anche da Corvino

A margine della presentazione di Pierotti, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha confermato le indiscrezioni arrivate ieri dalla Francia sul passaggio di Balthazar Pierret in salento: “Non posso nasconderlo che lo volevamo già questa estate e ci piace molto. Non mi va di aggiungere altro, ma è un profilo che ci piace”. In questa stagione il centrocampista francese ha totalizzato 18 presenze, 16 in Ligue 2 e due in Coppa di Francia, segnando anche un gol in campionato.

Foto: Instagram Pierret