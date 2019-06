Pierpaolo Marino torna all’Udinese come nuovo direttore sportivo. Una pista che vi abbiamo anticipato stamattina e non una notizia degli ultimi minuti. Già nelle scorse ore – come raccontato – c’era infatti stato il sorpasso di Marino su Nicola Salerno, un sorpasso decisivo. E Marino si appresta dunque a riabbracciare l’Udinese: tutto fatto, ma… da stamattina.

Foto: GettyImages