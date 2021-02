Pierpaolo Marino: “De Paul può far fare il salto di qualità a tante squadre”

Uno dei nomi più ambiti del prossimo mercato estivo sarà certamente l’argentino Rodrigo De Paul. Il giocatore in forza all’Udinese difficilmente resterà in Friuli e risponderà certamente alla chiamata di qualche big europea.

Ci sono anche Inter e Juventus sul giocatore. A parlare del futuro del ragazzo il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino che ha così commentato a Radio 24: “De Paul potrebbe essere il centrocampista che manca alla Juve? Non solo. Con le caratteristiche che ha, manca a tante squadre in Europa, chi lo prenderà l’anno prossimo farà lievitare la squadra in talento e qualità. Anche se io da dirigente dell’Udinese spero possa restare ma dovesse arrivare qualche offerta irrinunciabile ovviamente non obbligheremo Rodrigo a restare. Sappiamo che merita la chance in un grande club e vedremo cosa accadrà in estate”.

Foto: Twitter Udinese