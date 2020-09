Pierpaolo Marino: “De Paul? Nessuna offerta degna”

Ospite a SkySport prima della partita con lo Spezia, il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato di mercato, e in particolare di Rodrigo De Paul: “Quando dicevamo che era con le valigie, intendevamo che sarebbe stata una sorpresa vederlo partire, perché non sono arrivate offerte degne di un nazionale argentino e non credo possano arrivare novità negli ultimi quattro giorni. Abbiamo avuto approcci, non seri, con molte squadre: per non seri intendo dal punto di vista dell’offerta. E poi la famiglia Pozzo ha la forza di mantenere il valore di un giocatore come De Paul, è un sogno vederlo giocare ed allenarsi”.

Foto: Twitter De Paul