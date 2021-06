Pierpaolo Marino: “De Paul-Atletico? Affare in dirittura d’arrivo”

Il ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato a Radio Kiss Kiss, in merito alla trattativa con l’Atletico Madrid per il passaggio di De Paul ai colchoneros.

Queste le sue parole: “La trattativa con l’Atletico è in stato avanzato, c’è qualcosa ancora da limare. Restano in ballo altri club, sono tante le società che vogliono il giocatore, ma si può dire che l’affare non è certamente concluso ma in dirittura d’arrivo. Ma al momento parliamo ancora di un grande giocatore dell’Udinese poi giusto che a 27 anni voglia andare via e ci faremo trovare pronti quando accadrà”.

Foto: Twitter personale