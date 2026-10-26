Pierozzi si ferma: le ultime sulle sue condizioni

26/10/2026 | 11:32:50

Edoardo Pierozzi difensore del Benevento si ferma per infortunio, era uscito nel match di Serie B di ieri contro l’Arezzo: “Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Edoardo Pierozzi si è sottoposto a un’ecografia di controllo, che ha evidenziato una distrazione di secondo grado del bicipite femorale.I tempi di recupsono stimati in circa due mesi, compatibilmente con l’evoluzione clinica dell’infortunio.La società rivolge a Edoardo un augurio di pronta guarigione e di un sereno ritorno in campo”.

Foto: instagram Pierozzi