Pierotti spreca, Dallinga segna in fuorigioco: Lecce-Bologna senza gol

Un pareggio che non fa male quello tra Lecce e Bologna, ma che sicuramente lascia l’amaro in bocca. Gli uomini di Italiano, infatti, nonostante ne avessero le possibilità non sono riusciti ad esprimere al meglio il loro gioco e la testimonianza arriva anche dalle poche vere occasioni create. Sette tiri, di cui solamente due sono arrivati nello specchio della porta difeso da Falcone, accompagnato da più del 60% di possesso palla. Tutto inutile, incluso il pericoloso colpo di testa di Dallinga nel finale, con il campo che dà il proprio verdetto con uno sterile 0-0. Non sono bastati, dunque, i cambi offensivi di mister Italiano per scuotere una squadra che, almeno all’apparenza, ha approcciato questo match con il freno a mano tirato. Dall’altra parte, però, i giallorossi mettono in cassaforte un punto non così scontato, soprattutto contro una squadra che è abituata a fare male alle retroguardie avversarie. Il club salentino aggancia, così, il Cagliari a quota 24 punti, mentre i rossoblù vanno a pari merito con il Milan a 38 punti.

FOTO: Instagram Dallinga