Piedi educati ed esplosivo tra i pali: chi è Pau Lopez, il prossimo portiere della Roma

Pau Lopez sarà il prossimo portiere della Roma, nessuna sorpresa. Lo specialista spagnolo è sempre stato la prima scelta dei giallorossi, una trattativa anticipata lo scorso 10 giugno da Gianluigi Longari su Sportitalia, un nome fino ad allora mai accostato al club capitolino. Nella notte (ore 00.55) conferme ulteriori e totali: fumata bianca con il Betis per un’operazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni. Pau Lopez è pronto a sbarcare a Roma per la sua avventura giallorossa, una volata partita il 10 giugno. Nato e cresciuto a Girona a pane e pallone, Pau Lopez fa tutta la trafila nella cantera dell’Espanyol fino all’esordio in prima squadra nel 2014. Poi una breve esperienza londinese con il Tottenham, il ritorno a casa e la valigia preparata nell’estate del 2018 con destinazione Andalusia. Il Betis di Quique Setien sceglie i suoi 190 centimetri di altezza per difendere la porta del club biancoverde, con cui disputa un’importante stagione soprattutto a livello personale. 33 presenze in Liga, 47 gol subiti e 10 clean sheet. Fisico possente, agile ed esplosivo tra i pali, senza trascurare (anzi) l’abilità nel gioco coi piedi, una componente che Fonseca ricerca con insistenza nei suoi estremi difensori. Qualità che presto potranno ammirare e apprezzare anche i tifosi giallorossi.

Foto: Twitter ufficiale Betis