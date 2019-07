PIEDI EDUCATI E TANTA QUALITA’: MASON MOUNT, IL NUOVO CHE AVANZA IN CASA CHELSEA

Mason Mount è pronto a prendersi il Chelsea nella stagione che sta per iniziare. Negli ultimi anni, le squadre giovanili del club di Londra, sono diventate sinonimo di successo. Quelli che sono stati coinvolti sono andati in prestito da qualche parte prima di ottenere una possibilità nella prima squadra, come per esempio per Loftus-Cheek. E’ stata una richiesta esplicita di Frank Lampard, che nella scorsa stagione lo ha avuto nell’esperienza al Derby County e il rinnovo di qualche giorno fa fino al 2024 è la dimostrazione di come i Blues credano in lui. Mason Mount nasce a Portsmouth il 10 gennaio del 1999. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, nell’estate del 2017 passa in prestito al Vitesse in Eredivisie. Dopo un inizio non semplice, il giovane talento inglese è riuscito pian piano a scalare le gerarchie del tecnico Henk Fraser. Dopo aver segnato il primo gol contro l’Ultrecht, diventa nel giro di pochi giorni un titolare inamovibile per la squadra olandese. La stagione si chiude con ben 8 gol e 9 assist in 29 presenze in campionato. Una delle caratteristiche principali di Mount sono le palle da fermo: che si tratti di calci di punizione o calci d’angolo, riesce sempre a rendersi pericoloso grazie all’elevata tecnica in possesso. Può ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale, ma in quella posizione di campo non riesce ad esprimersi al meglio.

Nell’estate scorsa passa in prestito proprio al Derby County di Lampard. In un campionato più complicato a livello tattico riesce comunque a mantenere le stesse medie di gol e assist avute con il Vitesse. In 44 presenze (di queste 37 giocate da trequartista) riesce a totalizzare 8 gol e 5 assist. Un brutto infortunio al bicipite femorale lo ha costretto a star fuori quasi due mesi, ma poco dopo il suo rientro, trova la prima tripletta della sua giovane carriera contro il Bolton. Il Derby County accede ai play-off per conquistare un posto il Premier, ma dopo il successo contro il Leeds in semifinale, i “rams” perdono la finale contro l’Aston Villa. Ora il presente e il futuro dicono Chelsea. L’inserimento non sarà facile, ma con Lampard alla guida e complice anche l’addio di Heden Hazard, potremmo vedere molto spesso all’opera questo giovane talento inglese.

Foto Twitter Chelsea