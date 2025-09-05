Everton, colloqui in corso per il rinnovo di Pickford
05/09/2025 | 13:50:38
Arrivano buone notizie sul fonte rinnovi per l’Everton, pronto a concludere positivamente i colloqui con il portiere Jordan Pickford. L’attuale contratto dell’estremo difensore inglese scade nel luglio 2027, ma il club di Liverpool vorrebbe premiarlo col prolungamento di un altro anno in seguito alle ottime prestazioni sfoderate nelle ultime stagioni. Stando a quanto riferisce The Athletic, i margini di riuscita sono ampi per la buona riuscita della trattativa.
Foto: Daily Star