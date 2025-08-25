Piccoli saluta il Cagliari: “Questa terra ti entra dentro, la porterò sempre con me”

25/08/2025 | 15:47:25

Roberto Piccoli saluta il Cagliari attraverso un post su Instagram: “Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre. Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno. Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia”. Trattativa con la Fiorentina che vi abbiamo raccontato, adesso si attende l’ufficialità da parte della Fiorentina.

Foto: Instagram Cagliari