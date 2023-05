Piccoli risponde a Zanoli: 1-1 a Marassi, l’Empoli è salvo

L’Empoli strappa un punto nel finale in casa della Sampdoria, conquistando la matematica salvezza in Serie A. I blucerchiati, già retrocessi in B matematicamente, giocano una gara d’orgoglio, mettendo in campo grinta e determinazione e sfiorando il successo, sfumato solo nel recupero. Zanoli al 34′ porta in vantaggio i blucerchiati, che sfiorano anche il raddoppio. Buona Samp, che ha saputo controbbattere ad un avversario alla ricerca di almeno un punto per la matematica salvezza. Punto che arriva grazie al gol di Piccoli al 93′, che pareggia la gara e regala la salvezza ai toscani.

Empoli che infatti sale a 39 punti, a +9 su Spezia e Verona, ferme a 30 e +7 sul Lecce che è a 32. In virtù di Lecce-Spezia, l’Empoli è salvo. Per la Sampdoria, rimandato ancora l’appuntamento con la vittoria, con i blucerchiati capaci di vincere una volta sola a Marassi in stagione.

Foto: Instagram Empoli