Piccoli: “Resterei volentieri al Cagliari, l’Italia bisogna meritarsela”

23/05/2025 | 09:38:50

Intervistato da La Gazzetta dello sport, l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli si è espresso anche sul futuro: “A Cagliari starei volentieri. Chiaro che la nostra vita calcistica è una gara in cui si parte tutti alla pari e poi c’è chi la spunta. Il difensore più tosto affrontato? Acerbi. Tra gli attaccanti Kean mi fa impazzire. Ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio. In Italia ci sono tanti attaccanti forti, una sana competizione. Nazionale? Io do il massimo ogni giorno e gioco ogni partita come fosse l’ultima cercando di determinare. La Nazionale bisogna meritarsela”.

Foto: Instagram Cagliari