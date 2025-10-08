Piccoli: “Raggiungere la Nazionale è un motivo di orgoglio. A Firenze ho alzato ancora di più il livello”

08/10/2025 | 18:37:11

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo momento in casa viola, anche in ottica Nazionale.

Queste le parole del giocatore ai microfoni di Vivo Azzurro: “Raggiungere la Nazionale è motivo d’orgoglio per me, ho fatto un bel percorso di crescita. L’anno scorso ho alzato il mio livello e quest’anno ancora di più in una squadra importante come la Fiorentina. Ho fatto un percorso anche con alcuni ragazzi che ho ritrovato qui, il momento più bello è stato l’Europeo Under 19”.

Foto: sito Fiorentina