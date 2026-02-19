Piccoli: “Mandragora mi ha concesso di tirare il rigore. Con il Pisa vittoria obbligatoria”

19/02/2026 | 23:51:34

Roberto Piccoli ha parlato a Sky dopo la vittoria in Polonia: “Siamo stati bravi perché era una partita difficile e il clima era qualcosa che ci poteva condizionare. Adesso testa al campionato Dobbiamo essere di poche parole e agire. Giocare contro il Pisa e vincere a ogni costo. Quando ho preso fallo e son caduto ho cercato subito il pallone, era lì e l’ho preso. Aspettavo solo l’intervento del difensore e di poter calciare il rigore, il rigorista è Mandragora ma mi ha concesso di tirarlo”.

foto x fiorentina