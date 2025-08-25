Piccoli: “Fiorentina club con grande ambizione. Ecco com’è andata con la dirigenza”

25/08/2025 | 19:10:34

Roberto Piccoli è arrivato al Viola Park, entusiasta di poter iniziare la sua nuova avventura: “Sono contentissimo, arrivo in una società di grande spessore e con una grandissima ambizione, ci sono tutti i mezzi per fare un grande campionato e una grandissima stagione”. Sul Viola Park: “Le strutture sono davvero ottime, si può lavorare più che bene qua, dobbiamo spingere forte giorno dopo giorno e lavorare con grinta e cattiveria”. Sui nuovi vecchi compagni: “Conosco bene Pongracic, ho parlato con lui perché abbiamo giocato insieme”. Sulle caratteristiche tecniche e tattiche: “Mi piacere spingere forte e attaccare la profondità, fare più gol possibili per aiutare la squadre. In contesti caldi mi esalto, mi piace questa cosa”. Una chiosa finale: “Incontro con la dirigenza e con la proprietà? È andata benissimo, abbiamo parlato poco. È stato tutto molto veloce oggi dopo le visite mediche ma avremo modo di parlare”.

Il nome in cima alla lista della Fiorentina era proprio quello di Roberto Piccoli. Lo avevamo rivelato il 20 agosto in esclusiva. Il club viola ha poi trovato l’intesa economica, come vi abbiamo raccontato qualche ora più tardi(25 milioni più 3-4 di bonus). Ora la Fiorentina può abbracciare il suo nuovo attaccante.

Foto: X Fiorentina