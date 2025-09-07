Piccoli: “Fiorentina, possiamo fare grandi cose. Nella vita sono timido, ma in campo mi trasformo”

07/09/2025 | 11:29:40

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, arrivato da poco dal Cagliari, ha parlato alla Nazione sul suo impatto con il mondo viola.

Queste le sue parole: “Sono timido, fuori dal campo. Dentro sono focoso e se volete aggiungere un’altra sfumatura, diretto. Amo dire e sentirmi dire le cose in faccia, guardandosi negli occhi. Vita privata? Per me è una cosa solo mia e della mia famiglia. Non mi piace parlarne”.

La scelta Fiorentina: “Firenze è stupenda, una delle più belle città al mondo. Sono felice qui, anche se finora sono stato solo al Viola Park. Ma mi rifarò in fretta. E il mio piatto preferito è la bistecca alla fiorentina”. Quindi ricostruisce il suo arrivo: “Dopo la fine dello scorso campionato il mio procuratore mi dice subito che c’erano Fiorentina e altre soluzioni, gli ho detto che volevo venire qui, in una squadra importante che si porta dentro ambizioni. Insieme potremo fare grandi cose”.

Su Pioli: “Molto positivo, è spontaneo e sincero, ti dice le cose in faccia. Sono molto simile a lui sotto questo aspetto. Nicola lo scorso anno, mi ha migliorato e fatto crescere. Un punto di riferimento, davvero bravo”.

Foto: sito Fiorentina