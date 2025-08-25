Ora è anche ufficiale: Piccoli è un nuovo giocatore della Fiorentina

25/08/2025 | 18:25:37

Il nome in cima alla lista della Fiorentina era quello di Roberto Piccoli. Lo avevamo rivelato il 20 agosto in esclusiva. Il club viola ha poi trovato l’intesa economica, come vi abbiamo raccontato qualche ora più tardi (25 milioni più 3-4 di bonus). Ora è anche ufficiale. Lo ha annunciato la società toscana mediante una nota presente sui propri canali: “L’ACF Fiorentina è lieta di annunciare l’ingaggio di Roberto Piccoli a titolo definitivo dal Cagliari Calcio. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e ha esordito in Serie A con il club nel 2019, a 18 anni. Successivamente ha militato nella massima serie con Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli, Lecce e Cagliari, dove nella scorsa stagione ha realizzato 11 gol in tutte le competizioni. L’attaccante centrale ha rappresentato l’Italia in tutte le selezioni giovanili”.

Foto: X Fiorentina