Piccoli: “Dobbiamo essere più cinici in avanti. Vogliamo assolutamente vincere”

01/10/2025 | 14:53:09

L’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sigma Olomouc. Queste le sue parole:

“Il clima nella squadra? Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e cercare di dare qualcosa in più, con la consapevolezza che il lavoro paga sempre. Dobbiamo essere più cinici in avanti e riuscire a portare a casa il risultato. Le mie sensazioni per domani? È una grande emozione giocare questa prima partita. Ci sarà la mia famiglia, e vogliamo assolutamente vincere. Se voglio sbloccarmi? Certamente. Faccio l’attaccante e mi pagano per fare gol. Io, e in generale tutta la squadra, dobbiamo essere più cattivi sotto porta.”

Foto: X Fiorentina