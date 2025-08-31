Piccoli: “Devo trovare la condizione. Oggi non è stato fischiato un fallo netto su di me”

31/08/2025 | 22:30:52

Roberto Piccoli ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il pareggio contro il Torino: “Abbiamo creato nel primo tempo, potevamo fare il gol che avrebbe sbloccato la gara. Ma bisogna lavorare e cercare quella giusta sintonia, la squadra è forte e dobbiamo sempre pensare positivo. Oggi c’è stato il mio esordio ed è stato emozionante, il club è importante e vanno portati a casa risultati importanti anche per i tifosi. Devo ancora trovare la giusta forma, ho giocato solo in Coppa Italia col Cagliari e sono uno che attacca molto di più la profondità. Devo trovare la condizione ideale. Oggi potevo fare meglio ma col tempo arriverà quella giusta intesa, siamo un grande gruppo. Abbiamo fatto bene tutto sommato. E per me c’era un mezzo fallo che poteva cambiare la partita, io e Moise siamo molto bravi nel proteggere palla e girarci: su quella palla che avevo in cui stavo andando verso la porta era fallo netto, mi hanno sbilanciato e stavo andando a tu per tu col portiere”.

Foto: X Fiorentina