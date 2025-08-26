TOP NEWS
Piccoli: “Dzeko un esempio da seguire. Io simile a Kean. E sul sogno Champions…”

26/08/2025 | 15:15:58

Roberto Piccoli si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Avevamo rivelato i primi contatti il 20 agosto in esclusiva. Il club viola ha poi trovato l’intesa economica, come vi abbiamo raccontato qualche ora più tardi (25 milioni più 3-4 di bonus). Dopo le prime rilasciate ai canali ufficiali del club, ecco le dichiarazioni salienti dell’ex attaccante del Cagliari“Con Dzeko ci siamo intesi subito, già nel poco che abbiamo parlato. Ha fatto una carriera incredibile ed è un esempio sia per me che per Kean, dobbiamo seguirlo e ascoltarlo. In allenamento ha ancora una fame incredibile, è impressionante. Per me è uno stimolo importante per crescere, sotto tutti i punti di vista”. Su Kean: “Siamo abbastanza simili, ci piace attaccare la profondità ma anche stare in area e sentire la porta. Di giocatori così determinanti sulla profondità come lui ce ne sono pochi. Posso imparare da lui, se ha fatto quello che ha fatto”. Sul numero di maglia: “Questo è un po’ un mio segreto, ma ho cominciato già da giovanissimo allo Spezia a usarlo e mi è sempre piaciuto come numero. E poi c’è un fatto, che non voglio raccontare. Oltre al fatto che lo aveva un attaccante che mi piaceva molto come Zapata e quindi l’ho preso, ma il motivo è più profondo”. Sul sogno Champions: “Mi ha fatto impressione una cosa che mi ha detto il mister, di guardare giorno per giorno, allenamento per allenamento e partita per partita. Se ragioni per fare sempre il massimo per i tre punti, raccogli risultati importanti. Sicuramente c’è l’ambizione di fare un passo avanti verso la Champions, ma ora c’è da passare il turno di Conference e poi il Torino. Dobbiamo essere pronti, superando un ostacolo alla volta”.
Foto: X Fiorentina