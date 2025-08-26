Piccoli: “Dzeko un esempio da seguire. Io simile a Kean. E sul sogno Champions…”

26/08/2025 | 15:15:58

Roberto Piccoli si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Avevamo rivelato i primi contatti il 20 agosto in esclusiva. Il club viola ha poi trovato l’intesa economica, come vi abbiamo raccontato qualche ora più tardi (25 milioni più 3-4 di bonus). Dopo le prime rilasciate ai canali ufficiali del club, ecco le dichiarazioni salienti dell’ex attaccante del Cagliari: “Con Dzeko ci siamo intesi subito, già nel poco che abbiamo parlato. Ha fatto una carriera incredibile ed è un esempio sia per me che per Kean, dobbiamo seguirlo e ascoltarlo. In allenamento ha ancora una fame incredibile, è impressionante. Per me è uno stimolo importante per crescere, sotto tutti i punti di vista”. Su Kean: “Siamo abbastanza simili, ci piace attaccare la profondità ma anche stare in area e sentire la porta. Di giocatori così determinanti sulla profondità come lui ce ne sono pochi. Posso imparare da lui, se ha fatto quello che ha fatto”. Sul numero di maglia: “Questo è un po’ un mio segreto, ma ho cominciato già da giovanissimo allo Spezia a usarlo e mi è sempre piaciuto come numero. E poi c’è un fatto, che non voglio raccontare. Oltre al fatto che lo aveva un attaccante che mi piaceva molto come Zapata e quindi l’ho preso, ma il motivo è più profondo”. Sul sogno Champions: “Mi ha fatto impressione una cosa che mi ha detto il mister, di guardare giorno per giorno, allenamento per allenamento e partita per partita. Se ragioni per fare sempre il massimo per i tre punti, raccogli risultati importanti. Sicuramente c’è l’ambizione di fare un passo avanti verso la Champions, ma ora c’è da passare il turno di Conference e poi il Torino. Dobbiamo essere pronti, superando un ostacolo alla volta”.

Foto: X Fiorentina