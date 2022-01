Roberto Piccoli dall’Atalanta al Genoa: per noi tutto chiaro dal 27 al 29 dicembre. Un importante vantaggio accumulato, dal nostro punto di vista e mai un sorpasso della Samp che tra l’altro in quel reparto è copertissima. Ora il Genoa confida di avere il via libera per Miranchuk, ma deve aspettare perché l’Atalanta ha diversi indisponibili nel reparto offensivo.

FOTO: Sito Atalanta