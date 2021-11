Piccola Juve, lezione di Chelsea (4-0). Atalanta: 3-3 a Berna. Ora dovrà battere il Villarreal

Si sono concluse le gare delle italiane di questo martedì di Champions. A Londra la Juventus è stata travolta 4-0 dal Chelsea: dopo la rete della prima frazione di gioco di Chalobah, i Blues hanno messo la gara su un unico binario facendo altri due gol ad inizio ripresa con Reece James e Hudson-Odoi tra il 56′ e il 58′. Nel recupero poker di Werner. La squadra di Tuchel aggancia i bianconeri a 12 punti e si prende il primo posto. In Svizzera Young Boys-Atalanta termina 3-3 dopo una partita ricca di emozioni. I bergamaschi si sono portati in vantaggio al 10′ con il gol del solito Duvan Zapata, al quale ha risposto Siebatcheu. Nella ripresa un bellissimo sinistro a giro di Palomino ha poi riportato avanti la Dea ma ancora una volta gli svizzeri non si sono dati per vinti e al minuto 80 Sierro ha firmato il 2-2. Quattro minuti più tardi è arrivato anche il 3-2 di Heft. A salvare la squadra di Gasperini è stato Muriel che all’88’ ha siglato il gol del 3-3. Per ottenere la qualificazione agli ottavi l’Atalanta dovrà necessariamente battere il Villarreal nell’ultima partita del girone.

FOTO: Instagram Atalanta