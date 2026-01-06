Piccinini: “Sono incavolato, giochiamo bene contro tutti ma non facciamo punti”

06/01/2026 | 18:33:43

Gabriele Piccinini, centrocampista del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Como.

Queste le sue parole: “Al primo tiro prendiamo gol, sempre, al momento non sono nemmeno così lucido. Tutte le settimane ci facciamo un mazzo, e poi… Ci siamo creati un sogno l’anno scorso che dobbiamo mantenere. Giochiamo bene, poi portiamo a casa zero. Non lo so. Da dove si riparte? Da noi. Siamo un gruppo fantastico. Voi potete immaginare tutto l’impegno, la serietà che mettiamo. Siamo i primi a starci male. Siamo tanti esordienti in questo campionato. Stiamo facendo in casa contro dei top team sessantacinque, settanta minuti ottimi. Poi è normale che alla lunga. Ci prenderemo i punti che abbiamo lasciato nelle prossime partite, a partire da Udine. Sono incavolato nero. La problematica è che le prestazioni le creiamo sempre, le proviamo in allenamento. Se non ci fossero le prestazioni capirei, Per la prima volta so quanto ci teniamo, quanto facciamo in settimana per arrivare alla domenica e fare prestazioni importanti, che però non stanno bastando. Se vogliamo rimanere in Serie A dobbiamo fare un girone di ritorno nel quale dobbiamo fare 6-7 vittorie. Problema Arena? Non c’è. C’era qualche anno fa, quando non veniva nessuno allo stadio. Il pubblico ci trascina. Basta davvero poco. Lo abbiamo visto con la Cremonese. L’Arena deve continuare a essere il nostro fortino. Ai tifosi chiedo di essere il nostro fortino. Dobbiamo uscirne. La qualità non manca. Non c’è un terzino in Serie A che riesce a marcare Touré. Ci arriviamo al tiro, ma non basta. Non lo so davvero. L’anno scorso ci sbatteva la palla addosso e segnavamo, ora no…

Foto: sito Pisa