Piccini rescinde con l’Atletico San Luis: “Devo riflettere se continuare a fare il calciatore”

Cristiano Piccini, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Sampdoria e Atalanta, ha spiegato in un post su Instagram i motivi che lo hanno spinto a rescindere il contratto con l’Atletico San Luis, club messicano.

“Cari tifosi, molti di voi mi chiedono perché ho risolto il contratto con il club. È molto semplice, hanno puntato molto su di me in estate, e purtroppo non ho potuto ripagare la loro fiducia in campo. Sono una persona onesta e leale con gli altri e soprattutto con me stesso. Una settimana fa sono andato a parlare con il consiglio di amministrazione, ho parlato con loro della possibilità di porre fine al nostro rapporto di lavoro. Non pratico questo sport da qualche mese e non voglio essere un peso per il club. Capisco che in questo modo potranno pianificare meglio il futuro, che sono certo sarà pieno di successi. Vorrei ringraziare di cuore l’intera istituzione. Qui lavorano persone dal cuore grande, persone sincere e oneste, dal consiglio di amministrazione a tutto il suo staff. Vorrei ringraziare i miei colleghi, un grande gruppo che lavora e si impegna al massimo ogni giorno. Vorrei ringraziare i tifosi per il loro affetto e spero e auguro il meglio a tutti. Personalmente, mi prenderò il tempo necessario per riflettere se voglio continuare a fare il calciatore”.

Foto: Instagram Piccini