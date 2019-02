Piatek era un Pistolero. Ora è un Giustiziere

Un gol ogni 60 minuti. Totale sei in cinque partite. Piatek era un Pistolero, ora è semplicemente un Giustiziere. Il Giustiziere che manda in orbita il Milan, con la preziosa collaborazione di un Paquetà inseritosi in modo perfetto nel calcio europeo e con l’aiuto fondamentale di tutta la squadra. Ma Piatek è impressionante: otto tiri nello specchio della porta da quando indossa il rossonero, sei gol. Roba da urlo, senza scomodare paragoni. La rete del pareggio contro l’Atalanta è una sua invenzione totale, partendo da zero come può accadere soltanto ai più grandi in circolazione. Ma sono le sue scelte immediate, la sua rapidità, i suoi gesti tecnici uniti alla facilità di esecuzione che ne fanno un attaccante sublime. Piatek, l’ormai ex Pistolero che è diventato Giustiziere.

Foto: Milan Twitter