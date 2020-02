Piatek, stoccata al Milan: “È abituato a cambiare un attaccante all’anno”

Il nuovo attaccante dell’Hertha Berlino Krzysztof Piatek non le manda a dire al suo ex club, il Milan, ai microfoni di Sport Bild: “​Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno già urlato: ‘Piatek, pum, pum, pum!’. Al Milan in panchina dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Al Milan succede questo. Cambiano un attaccante all’anno, probabilmente è una loro abitudine”.