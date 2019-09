Piatek si sblocca: esultanza con l’indice alla bocca e la mano sul cuore

Finalmente Piatek. Il Milan passa in vantaggio al Bentegodi contro l’Hellas Verona con un gol dal dischetto dell’attaccante polacco, che ritrova la via della rete dopo un digiuno che durava da maggio (l’ultima in rossonero era arrivata alla penultima giornata della scorsa stagione, nel 2-0 casalingo sul Frosinone). Rigore conquistato dal Milan dopo un tiro di Calhanoglu da fuori deviato con il braccio largo da Gunter. Dal dischetto Piatek tira alla destra di Silvestri che intuisce ma non riesce ad arrivare. Il numero 9 rossonero esulta con l’indice alla bocca e la mano sul cuore, un chiaro messaggio dopo le numerose critiche dopo un’estate non certo facile sotto il punto di vista relizzativo.

Foto: Twitter ufficiale Milan