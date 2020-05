Nel match valevole per la 28sima giornata di Bundesliga, Lipsia ed Herta Berlino si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Ospiti che vanno in vantaggio con Grujic ma vengono raggiunti da Klostermann e ribaltati dalla rete di Schick. I padroni di casa restano in dieci (espulso Halstenberg) e Piatek, su rigore, fissa il punteggio sul 2-2 finale. Niente aggancio al secondo posto per il Lipsia, che non ha saputo approfittare della sconfitta di ieri del Borussia Dortmund, che resta così a +2.

CLASSIFICA:

1. Bayern Monaco 64*

2. Borussia Dortmund 57*

3. RB Lipsia* 55

4. Bayer Leverkusen 53*

5. Borussia Monchengladbach 53*

6. Wolfsburg 42*

7. Friburgo 38*

8. Schalke 04 37

9. Hoffenheim 36

10. Hertha Berlino* 35

11. Colonia 34

12. Augsburg 30

13. Union Berlino 30

14. Eintracht Francoforte 29

15. Mainz 27

16. Fortuna Dusseldorf 24

17. Werder Brema 22

18. Paderborn 18

* una partita in più

Foto: Twitter personale Piatek