Piatek illude, doppio Belotti piega il Milan in rimonta

Grande cuore Toro, ancora una volta. I granata, in rimonta, piegano il Milan per 2-1. Ospiti in vantaggio al 18′: De Silvestri stende in area Leao ed è calcio di rigore. Piatek calcia in maniera potente e precisa battendo Sirigu. I rossoneri esprimono un buon calcio e nella ripresa hanno a disposizione almeno tre occasioni nitide per chiuderla, ma la rete del ko non arriva per un po’ di imprecisione sotto porta e per gli interventi di Sirigu. Il Toro cresce e al 72′ Belotti si inventa l’1-1 con un tiro dal limite che piega la manona a Donnarumma. A quel punto Mazzarri ci crede e ancora Belotti raddoppia quattro minuti più tardi: Zaza calcia, Donnarumma respinge corto e Belotti la butta dentro in rovesciata anticipando Romagnoli. Nel finale occasionissima per Piatek, il polacco schiaccia di testa, ma ancora Sirigu compie una parata impressionante. Il Torino rialza la testa e sale al quarto posto a quota 9, in compagni di Napoli e Cagliari. La squadra di Giampaolo, invece, resta ferma con 6 punti.

Martedì 24 settembre

19:00 Verona-Udinese 0-0

21:00 Brescia-Juventus 1-2 (Donnarumma – autogol Chancellor, Pjanic)

Mercoledì 25 settembre

19:00 Roma-Atalanta 0-2 (Zapata, De Roon)

21:00 Fiorentina-Sampdoria 2-1 (Pezzella, Chiesa – Bonazzoli)

21:00 Genoa-Bologna 0-0

21:00 Inter-Lazio 1-0 (D’Ambrosio)

21:00 Napoli-Cagliari 0-1 (Castro)

21:00 Parma-Sassuolo 1-0 (aut. Bourabia)

21:00 Spal-Lecce 1-3 (Di Francesco – Mancosu 2, Calderoni)

Giovedì 26 settembre

21:00 Torino-Milan 2-1 (Belotti 2 – Piatek)

Classifica: Inter 15; Juventus 13; Atalanta 10; Napoli, Cagliari, Torino 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.

Foto: Torino Twitter