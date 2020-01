Piatek, il Tottenham è sempre in corsa. Ma alle condizioni del Milan

Saranno giorni caldi per il futuro di Krzysztof Piatek, sempre più ai margini del Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic. L’attaccante polacco non è affatto intoccabile, anzi, ma partirebbe soltanto alle condizioni del club rossonero. Ovvero che la valutazione non scenda sotto i 30 milioni, al massimo 28, escludendo contropartite tecniche. Il Tottenham è sempre in corsa dopo i recenti contatti, con la squadra di Mourinho che deve necessariamente prendere un sostituto dell’infortunato Kane (ai box almeno fino ad aprile) e il profilo del polacco piace molto alle Special One. Una situazione da monitorare con attenzione in questi ultimissimi giorni di mercato, senza escludere possibili inserimenti last minute di altri club. Ma sempre alle condizioni del Milan…

