Piatek: “Il Real Madrid mi osservava. Il Milan non ha gradito”

Krzysztof Piatek , attaccante con un passato anche in Italia, svela al sito polacco Meczyki.pl un curioso retroscena di diversi anni fa, quando era al Milan.

Queste le sue parole: “Ora posso rivelare i dettagli. C’era una situazione in cui, se avessi continuato a segnare al Milan anche per il secondo anno, il Real Madrid si trovava me o Jovic. So che gli scout mi osservavano e raccoglievano informazioni su di me al Milan. Ho avuto un incontro con i dirigenti, Leonardo e Maldini. Erano un po’ arrabbiati nei miei confronti per il fatto che il mio entourage stesse cercando di parlare con il Real e di sollevare la questione. Pensavano che fosse fuori luogo perché giocavo già in un grande club come il Milan. Mi sono tirato fuori perché non ne sapevo nulla. Sapevo che c’era un certo interesse, ma era un proverbiale 50/50: o lo vogliono o non lo vogliono“.

Foto: Instagram personale