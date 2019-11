Piatek e l’incrocio Napoli: dalla super doppietta in Coppa alla voglia di ritrovarsi

Milan-Napoli ad alta tensione. Nessuno può fallire. Compreso Krzysztof Piatek, che non sta attraversando il migliore momento in carriera, anzi. Il polacco resta sì il miglior marcatore della squadra rossonera, con 3 gol (di cui 2 di rigore), seguito da Calhanoglu e Theo (2), e da Suso, Kessie e Leao a uno, ma sembra l’ombra di se stesso. Il Pistolero ha le pistole scariche e i numeri – come spesso accade nel calcio – non lasciano spazio ad interpretazioni: un anno fa a questo punto della stagione il centravanti ex Genoa aveva realizzato già 13 gol (9 in Serie A, 4 in Coppa Italia), ben 11 in più rispetto alla stagione in corso. Un momento buio sotto porta per un attaccante che solo qualche mese fa sembrava un implacabile killer da area di rigore. Domani Piatek ritrova il Napoli, la squadra contro il quale debuttò da titolare nella sua avventura in rossonero: era il 29 gennaio, il polacco rifilò una super doppietta che qualificò i rossoneri alle semifinali di Coppa Italia. Un dolce ricordo per il Pistolero, che ora vuole sbloccarsi definitivamente e tornare a segnare con regolarità.

Foto: Twitter ufficiale Milan