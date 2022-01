Piatek è arrivato a Firenze: ora visite e firma, sarà il vice Vlahovic

Krzysztof Piątek è arrivato pochi minuti fa a Firenze per sostenere le visite con il suo nuovo club. La svolta è della giornata di ieri: dopo le anticipazioni in prima serata di Kicker, la Fiorentina ha affondato per assicurarsi il vice Vlahovic. Adesso Piatek si sottoporrà alle visite prima di mettersi a disposizione di Italiano: sarà lui il vice Vlahovic. Operazione con l’Hertha Berlino in prestito gratuito con diritto di riscatto tra 15/16 milioni.

FOTO: Twitter Piatek